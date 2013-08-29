Ставицький: Україна обговорює отримання кредиту в РФ

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

На тему: Україна домовилася з Газпромом про газ на опалювальний сезон

Сьогодні він повідомив, що Україна погодилася збільшити закачування газу до ПСГ понад 14 мільярдів кубометрів для забезпечення транзиту в Європу, повідомляє РІА Новости.

Раніше було заявлено про плани закачати в ПСГ тільки необхідні Україні 14 мільярдів кубометрів газу. Російський "Газпром" наполягав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС.

За словами Ставицького, зараз вирішується питання, за чий рахунок буде проводитися додаткове закачування газу.

На питання чи можливе залучення кредиту він відповів: "Безвідсотковий, можливо, так, якщо ми візьмемо на себе відповідальність, що ми його (газ - УНІАН) споживатимемо в інші періоди" .

На купівлю 5 мільярдів кубометрів газу необхідно близько двох мільярдів доларів. Таку ж суму минулого року Газпромбанк виділяв "Нафтогазу", але під 8,5 % річних з погашенням 24 червня 2013 року.