Ставицький: Україна обговорює отримання кредиту в РФ
Україна обговорює можливість отримання безвідсоткового кредиту в РФ для фінансування додаткового закачування газу в ПСГ.
Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
На тему: Україна домовилася з Газпромом про газ на опалювальний сезон
Сьогодні він повідомив, що Україна погодилася збільшити закачування газу до ПСГ понад 14 мільярдів кубометрів для забезпечення транзиту в Європу, повідомляє РІА Новости.
Раніше було заявлено про плани закачати в ПСГ тільки необхідні Україні 14 мільярдів кубометрів газу. Російський "Газпром" наполягав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС.
За словами Ставицького, зараз вирішується питання, за чий рахунок буде проводитися додаткове закачування газу.
На питання чи можливе залучення кредиту він відповів: "Безвідсотковий, можливо, так, якщо ми візьмемо на себе відповідальність, що ми його (газ - УНІАН) споживатимемо в інші періоди" .
На купівлю 5 мільярдів кубометрів газу необхідно близько двох мільярдів доларів. Таку ж суму минулого року Газпромбанк виділяв "Нафтогазу", але під 8,5 % річних з погашенням 24 червня 2013 року.