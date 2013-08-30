"Свобода" має намір відкрити представництво в Брюсселі

"Хотів би шановне товариство проінформувати, що сьогодні "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" після наших заходів у Брюсселі відкриє своє представництво. Вважаємо, що це буде важливо, оскільки досить часто інформація про діяльність "Свободи" спотворюється в Європі", - сказав Тягнибокна брифінгу після зустрічі з Європейським комісаром з питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

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Про це повідомляє Українська правда.

Разом з цим він висловив надію, що представництво партії буде надавати правдиву інформацію про діяльність партії в Україні.

Крім того, він проінформував, що фракція "Свободи" у Верховній Раді готова підтримати всі необхідні законопроекти для підписання угоди про асоціацію.

На його думку, позитивне рішення про підписання угоди в ЄС мають прийняти з урахуванням розуміння того, яким Європа бажає бачити своє майбутнє, і майбутнє України.

"Ми відчули, що європейські політики не тільки вміють ставити питання, але вони вміють слухати і намагаються зрозуміти, що ж відбувається в українській політиці", - додав Тягнибок.

Він також висловив упевненість, що Україна зможе успішно пройти шлях до підписання угоди, незважаючи на тиск Росії.

Як відомо, у грудні 2012 року Європарламент закликав партії, що дотримують демократичних принципів у Верховній Раді, не співпрацювати із "Свободою".

Ізраїль сподівається на припинення антисемітських висловлень представників "Свободи" після того, як вона пройшла в парламент.