Яценюк звернувся в Генпрокуратуру для порушення кримінальної справи

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся в Генеральну прокуратуру для порушення кримінальної справи стосовно депутата-"регіонала" Владислава ЛУК’ЯНОВА за фактом вилучення картки для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ.

«Наскільки мені відомо, А.ЯЦЕНЮК написав заяву на ім`я генерального прокурора, щоб було порушено кримінальну справу стосовно народного депутата, який вирвав картку (А.ЯЦЕНЮКА) із системи голосування», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

На його думку, Генеральна прокуратура має порушити кримінальну справу.

«Буде внесене подання про притягнення його (В.ЛУК’ЯНОВА) до кримінальної відповідальності. Верховна Рада 226 голосами дасть на це згоду, щоб у майбутньому ніколи і ні в кого не виникало бажання виривати картку для голосування, заважати здійснювати вільне волевиявлення будь-якому народному депутату чи то з опозиції, чи то з коаліції», - підкреслив М.ПОЖИВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, під час голосування за повернення до питання обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра, фракція Партії регіонів заблокувала трибуну ВР. При цьому член цієї фракції В.ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР А.ЯЦЕНЮКА.