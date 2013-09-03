В ПР сподіваються за два тижні домовитися про перевибори

Про це заявив депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу.

"Що стосується законопроекту щодо виборів. Сьогодні всі лідери фракцій задекларували готовність призначати ці вибори. Але питання залишилися, питання дати проведення виборів. І це питання якраз і було запропоновано – перш ніж вносити до порядку денного, узгодити в колі на зборах керівників фракцій у голови Верховної Ради", - цитує депутата Українська правда.

"Я думаю, що завтра така нарада відбудеться, і ми якщо не на цьому, то на наступному тижні (узгодимо) спільний законопроект, під яким би підписалися і представники більшості, і опозиції. Таким чином законопроект цей можна буде ухвалювати, як і пропонував пан Яценюк, в першому, другому читанні і в цілому як законопроект", - додав депутат.

Як відомо, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія визнала неможливим установлення достовірних результатів голосування в мажоритарних округах №№94, 132, 194, 197, 223.

Пізніше Вищий адміністративний суд позбавив повноважень народних депутатів Павла Балогу та Олександра Домбровського і зобов'язав ЦВК провести перевибори в округах №11 та №71.