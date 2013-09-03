Нафтогаз "б'є рекорди": борг перед бюджетом може скласти 9 мільярдів - ЗМІ

У Міненерго вже готуються до недонадходження коштів, а в Міндоходов підтверджують, що компанія почала накопичувати борги.

На тему: Нафтогаз попереджає про можливий зрив підготовки до опалювального сезону

Про те, що "Нафтогаз України" почав накопичувати заборгованість перед держбюджетом, розповіло "Ъ" високопоставлене джерело в Міненерго.

Офіційно інформацію підтвердив прес-секретар Міністерства доходів і зборів Андрій Соколов. Назвати поточну суму боргу він відмовився, але повідомив, що за підсумками року "Нафтогаз" повинен заплатити до держбюджету близько 14,1 млрд грн.

Неоплачений борг за підсумками року може досягти 9 млрд грн, стверджує джерело в Міненерго. За даними міністерства, досі монополія жодного разу не накопичувала податковий борг більш ніж на 3 млрд грн. Але цього року заборгованість підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) перед компанією досягла рекордної суми, впали обсяги транзиту газу, очікується зниження його видобутку.

Всього, згідно затвердженого фінплану компанії, надходження НАК у цьому році зменшаться на 52 млрд грн.

У прес-службі "Нафтогазу" дані Міндоходов не коментують. Однак співрозмовник в компанії спростував наявність заборгованості перед бюджетом. Втім, від більш докладних коментарів він відмовився.

Зараз борг ТКЕ перед НАК становить 17,5 млрд грн, що є рекордною сумою з часів здобуття Україною незалежності.

Транспортування газу за підсумками семи місяців скоротився на 7%, до 47 млрд кубометрів. Однак видобуток у цей період зростав - на 2,4 % , до 12,1 млрд кубометрів. Проте в IV кварталі у зв'язку з недофінансуванням розробки родовищ видобуток може істотно знизитися і за підсумками року скласти всього 16,5 млрд проти 19,3 млрд кубометрів роком раніше.

Ще однією проблемою є те, що у фінплані держкомпанії відсутня компенсація різниці між цінами закупівлі імпортного газу і його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва тепла з 2012-2013 років - близько 15,5 млрд грн. Крім того, на кінець року припадає виплата більшості відсотків за кредитами монополії, а до середини жовтня НАК повинна накопичити в ПСГ ще 6 млрд кубометрів газу на суму $ 2,5 млрд.