«Нафтогаз» заперечує заборгованість перед держбюджетом

Про це йдеться у відповідній заяві компанії, текст якої має УНІАН.

«Нафтогаз України» заявляє, що всі податки і збори до державного бюджету України оплачуються компанією своєчасно і в повному обсязі. Більше того, станом на 1 вересня 2013 компанією сформована переплата по податковим та іншим обов'язковим платежам у розмірі більше 1,1 млрд грн», - йдеться в заяві.

За інформацією НАК, станом на 1 вересня 2013 компанія перерахувала до державного бюджету понад 9 млрд грн (106%) податків і зборів, з яких близько 1,6 млрд грн вважаються переплатами .

«Податкові платежі здійснюються незважаючи на те, що «Нафтогаз України» не отримав коштів на покриття касового дефіциту в сумі понад 10,6 млрд грн, передбачених розпорядженням Кабінету міністрів № 618 - р від 17 липня 2013 року», - зазначають у НАК .

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства доходів і зборів України, зобов'язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» перед державним бюджетом у 2013 році склав 14,1 млрд грн.

«Нафтогаз України» в січні-червні 2013 року збільшив чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності ( МСФЗ) в 2,25 рази - до 9,998 млрд грн порівняно з 4,451 млрд грн за аналогічний період 2012 року. Така тенденція спостерігається з 2012 року, коли чистий збиток НАК у річному вимірі склав 10,271 млрд грн. Разом з тим, 2011 рік компанія закінчила з чистим прибутком у розмірі 7,764 млрд грн.

У серпні 2013 Кабінет міністрів схвалив випуск трирічних відсоткових облігацій НАК на 4,8 млрд грн для рефінансування боргів енергохолдингу. При цьому в «Нафтогазі» попередили про можливий зрив підготовки до опалювального періоду через борги підприємств теплокомуненерго. Найгірші показники заборгованості за спожитий природний газ мають: Дніпропетровська область (борг - 2,5 млрд грн) , Донецька область (2,7 млрд грн) , Харківська область (2,2 млрд грн) , Київ ( 2,2 млрд грн). Протягом 7 місяців 2013 підприємства ТКЕ фактично спожили 4,7 млрд куб. м природного газу при прогнозному показнику споживання в цілому за підсумками 2013 року на рівні 6,3 млрд куб. м.