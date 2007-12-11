Як Тимошенко не стала прем`єром (фоторепортаж)

За кандидата в прем`єри Юлію Тимошенко Верховна Рада віддала 225 голосів. До перемоги не вистачило зовсім трохи. «Залізна леді» української політики, схоже, була готова розплакатися...

Представляючи кандидата в прем`єри, Ющенко дещо відступив від процедури, присвятивши свою промову не кандидатурі Тимошенко, а проблемам української держави. Про «номінанта» було сказано лише одне: мовляв, згідно вимог Конституції Президент передає подання на прем`єра на розгляд парламенту.

Нардепи фракцій БЮТ і НУ-НС організували кандидатові від коаліції режим максимального сприяння – першими і масово записалися «на питання», практично позбавивши майбутню опозицію можливості «підкинути» пару-трійку незручних тим.

Президентові раз у раз дошкуляли. То голова його власного секретаріату... То новоспечений спікер ВР з депутатами

Ось він – вирішальний момент

Віктор Ющенко виглядав, м`яко кажучи, не дуже задоволеним

А Юлія Володимирівна, схоже, ледь стримувалася, щоби не розплакатися

Лідер фракції БЮТ особисто пішла перевіряти, чому не спрацювала картка одного з нардепів

Майбутня опозиція коливалася від чорної меланхолії до радісного збудження

Коаліція говорила про збої в роботі системи "Рада" і запрограмовані результати голосування

"Герой дня" - регіонал Владіслав Лук`янов, який перед голосуванням "поцупив" картку спікера ВР Арсенія Яценюка, із задоволенням роздавав коментарі. І обіцяв не допустити порушення регламенту

А потім була бійка...

Регіонали намагалися позбавити робоче місце Яценюка від техніки, а Яценюк - своє робоче місце від регіоналів

“Серце заспокоїлося" обіцянкою Віктора Ющенка завтра повторно внести кандидатуру Тімошенко на затвердження парламентом. Про це журналістам заявили лідери фракцій коаліції

Фото Сергія Світлицького, Володимира Токарця, Олександра Косарєва / УНІАН