Рада ухвалила в першому читанні законопроект про митний тариф

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту за основу проголосували 365 народних депутатів із 415, зареєстрованих в сесійній залі.

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Голова Комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, виступаючи із доповіддю щодо законопроекту, запропонував ухвалити його за основу та підготувати до другого читання на наступний пленарний тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Верховна Рада України відправила на доопрацювання в парламентський Комітет з питань податкової та митної політики законопроект “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України”.

Це голосування відбулося після того, як парламент не підтримав в першому читанні даний законопроект, який внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів України.

Проект закону розроблений Мінекономрозвитку разом з Держмитслужбою. Як зазначається в пояснювальній записці, даний законопроект розроблений “з метою приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загально визнаних норм міжнародного права, зокрема шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2012 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, та на виконання тарифних зобов’язань на 2013 рік в рамках членства України в СОТ, які зафіксовано у Протоколі про вступ України до СОТ”.

Проектом Закону України передбачається зменшення пільгових ставок увізного мита на деякі готові або консервовані ракоподiбнi, молюски та iншi водяні безхребетні (деяка продукція товарної позиції згідно з УКТЗЕД 0306 та товарних підкатегорій 1605 40 00 10 та 1605 40 00 90) – з 20 до 15%; приготовлені або консервовані плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин без додавання спирту та цукру (товарні підкатегорії згідно з УКТЗЕД 2008 93 99 00 та 2008 99 99 90) – з 15 до 10%; моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей (товарна категорія згідно з УКТЗЕД 8703 23 11) – з 6 до 5%; нові автомобілі легкові з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см (товарна підкатегорія згідно з УКТЗЕД 8703 24 10 00) – з 6 до 5%; човни, катери моторні, морські (товарна підкатегорія згідно з УКТЗЕД 8903 92 10 00) – з 8 до 7,5%.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, «на сьогодні на 86,6% товарних підкатегорій Митного тарифу України встановлено однаковий рівень повної та пільгової ставок ввізного мита. Така ситуація не стимулює імпортерів до декларування відомостей про країну походження товарів. Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення достовірності декларування відомостей про країну походження товарів та обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі проектом передбачено збільшення удвічі повних ставок ввізного мита на товарні підкатегорії Митного тарифу України, що не суперечить вимогам СОТ».