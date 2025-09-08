Було виявлено міни-"пелюстки".

Протягом ночі ворогом було заміновано частини житлових районів Херсона. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління Національної поліції в Херсонській області, наразі було виявлено міни-"пелюстки" в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської.

"Також на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи. Ще один випадок мінування зафіксовано на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука", - повідомили правоохоронці і закликали людей бути обачними та не наражати себе на небезпеку.

Водночас Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що зранку російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

"Під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію. Постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до лікарні звернулася жінка, яка напередодні вночі постраждала через російський обстріл того ж району Херсона.

"У 66-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Потерпіла - під наглядом медиків", - зазначили у ОВА.

Також Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, говорячи про нічну атаку російських окупантів, заявив про декількох потерпілих.

"До медиків звернувся ще один чоловік, постраждалий через атаку на Кривий Ріг напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом потерпілих - п'ятеро", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, під масованим обстрілом російських загарбників опинився один з обʼєктів теплової генерації у Київській області. Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Вибуховою хвилею було пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі області. Загиблих та постраждалих унаслідок атаки немає.

