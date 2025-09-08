Москва намагається знайти гроші за межами країни.

Китай готується знову відкрити внутрішній ринок облігацій для великих російських енергетичних компаній. Така зміна політики відображає поглиблення дипломатичних та економічних зв'язків між Пекіном і Москвою.

Газета Financial Times із посиланням на свої джерела пише, що таке запозичення стане першим залученням коштів російськими компаніями в Китаї після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році та першими проданими на китайському внутрішньому ринку російськими облігаціями після того, як 2017 року державний виробник алюмінію "Русал" залучив у такий спосіб 210 мільйонів доларів.

Масштабні санкції США і Європи закрили російським позичальникам доступ до світових фінансових ринків, а китайські банки відмовилися від публічних угод з фінансування за участю російських компаній через побоювання потрапити під вторинні санкції. Однак зміцнення зв'язків між Пекіном і Москвою тепер робить банки менш обережними. Водночас юань стає дедалі важливішою іноземною валютою для російської економіки.

Відродження російських панда-облігацій, за словами джерел, найімовірніше, спочатку буде обмежено двома-трьома компаніями. Очікується, що "Росатом" і дочірні компанії, які не підпадають під західні санкції, будуть серед перших позичальників.

Юристи попередили, що для успішного продажу облігацій російським компаніям необхідно буде вирішити питання страху китайських банків щодо санкцій.

"Брокер, як і раніше, піддаватиметься ризику вторинних санкцій з боку Управління з контролю за іноземними активами США", - сказав партнер пекінської юридичної фірми Jincheng Tongda & Neal Аллен Вонг, додавши, що банкам буде складно приховати свою участь у публічному ринку.

Одним із можливих рішень було випустити "панда-облігації" через російські організації, які ще не підпадають під західні обмеження, але існує ризик, що після продажу цінних паперів ці організації потраплять до "чорного списку".

Відносини Росії та Китаю - головні новини

Росія дуже зблизилася з Китаєм після повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Пекін, як і Делі, став одним із найбільших покупців російської нафти, зокрема й підсанкційної. Так, 6 вересня в китайському порту пришвартувався другий підсанкційний російський танкер, який перевозив 150 000 кубометрів скрапленого природного газу.

Крім того, Пекін і Москва підтримують теплі дипломатичні зв'язки. Так, Володимир Путін провів у Пекіні переговори з Сі Цзіньпіном, заявивши, що стратегічні відносини між двома країнами перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

Після переговорів Москва оголосила про досягнення угоди з Пекіном про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", проєкту, очолюваного російським державним монополістом "Газпромом", який, на думку аналітиків, може змінити глобальні енергетичні потоки.

