Росія атакувала українську енергосистему, під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації у Київській області.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства енергетики України, мета ворога очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі", - наголосили у Міненерго.

Так, наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначили у міністерстві.

Водночас у ДСНС Київщини додали, що загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

"Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", - зазначили у повідомленні.

Атаки РФ по енергооб'єктах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна і далі відповідатиме своїми ударами на план енергоблокади від Путіна. За його словами, якби в Україні не було складнощів через російські удари по енергетиці, Україна завжди мала профіцит електрики у будь-який момент року.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів про ризики для українців через атаки РФ на українську енергетику. Відомо, що після атаки на енергосистему 3 вересня в Міненерго закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, однак, за словами експерта, цього недостатньо.

"Готові в тому сенсі, що всі необхідні запаси резервів є. Завершуються ремонти, вводиться нове обладнання в експлуатацію. Якщо всі плани, які оголосив уряд, будуть реалізовані, то ніяких проблем з цим не буде в майбутньому", - зауважив Рябцев.

