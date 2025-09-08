Він зазначив, що ворог наразі має трикратну перевагу у силах та засобах.

Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків російських окупантів за останній час. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України.

За його словами, цей серпень став для українського війська "місяцем великих випробувань", утім "на виході ми отримали чимало позитивних результатів".

"Основні зусилля ми зосереджували на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат. Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому - застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії", - зауважив Сирський.

Він зазначив, що ворог наразі має трикратну перевагу у силах та засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Утім, українські військовослужбовці "ламають плани російських окупантів".

"У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину", - написав Головнокомандувач.

Так, додав він, фактично "місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час".

Зокрема, на Добропільському напрямку, де противник створив наступальне угруповання, росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток - 5 кв. км, тоді як ЗСУ відновили контроль над 26 кв. км.

Крім того, Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км.

"Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень", - зауважив Сирський.

Водночас, наголосив він, Сили оборони України мають власні успіхи. Так, протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території та звільнено низку населених пунктів. Головнокомандувач зауважив:

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території Росії. Послаблено спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи".

В цілому, українські дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тис. об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%.

"Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників", - написав Сирський.

Він також зауважив, що серпень став місяцем організаційних змін у ЗСУ: завершується перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 вересня, у Генеральному штабі ЗСУ заявили про звільнення від російських окупантів ще одного населеного пункту в Донецькій області. Йдеться про село Зарічне.

Український прапор у ньому встановили бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля". На відповідному оприлюдненому відео українські військовослужбовці тримають український прапор на фоні напівзруйнованої будівлі.

