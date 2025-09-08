За словами прем'єр-міністра Угорщини, доля України вже вирішена.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що в результаті поточних переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони - російську, демілітаризовану та західну, передає Magyar Nemzet.

За його словами, теперішні дискусії в Європі про гарантії безпеки фактично вже визнають існування "російської зони", а наразі обговорюється тільки її розмір та формат. Орбан наголосив, що питання, яке стосується так званої демілітаризованої зони, поки теж відкрите.

"Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом поділу України стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна включати", - підкреслив угорський прем'єр.

Крім того, Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, зазначивши, що це начебто призведе до війни з РФ та розвалить економіку Європи. Водночас він закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала б "стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах".

Інші заяви Орбана щодо України

Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що слова президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" матимуть тривалі наслідки.

"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", - наголосив Орбан.

За його словами, "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".

Також політик відреагував на російський удар по Закарпаттю, який стався 21 серпня. Зокрема він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих, проте цього не знадобилося.

"Необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговорний процес, ініційований президентом Дональдом Трампом. Тільки мир!", - сказав Орбан.

