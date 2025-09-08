Перерахунок проводиться після порівняння доходів за I та II квартали з доходами за III та IV квартали минулого року.

У деяких одержувачів житлових субсидій у вересні змінився розмір виплат. Це пов'язано з проведенням Пенсійним фондом у серпні перерахунку субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінився розмір доходів.

Як повідомляє пресслужба ПФУ, 4 вересня профінансували житлові субсидії та пільги на загальну суму 1,143 млрд грн.

"Нагадуємо, що у вересні виплати житлових субсидій та пільг проведено за серпень. У деяких одержувачів сума отриманої у вересні житлової субсидії відрізняється від виплати у серпні, оскільки в серпні було проведено перерахунок житлових субсидій для домогосподарств, у яких середньомісячний дохід збільшився або зменшився більш ніж на 50%", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що такий перерахунок проводиться після порівняння доходів за I та II квартали 2025 року з доходами за III та IV квартали 2024 року. Якщо в домогосподарства відбулося суттєве (+/- 50%) зниження або зростання доходів, то розмір субсидії відповідно збільшився чи зменшився. Таким чином, суми житлових субсидій у неопалювальний період змінились лише в тих одержувачів, у кого змінився матеріальний стан.

Субсидії в Україні – інші новини

У серпні Кабмін схвалив рішення про виділення по 19 400 грн на дрова, вугілля чи торф, які будуть використовуватися як паливо, кожному домогосподарству, яке знаходиться на прифронтовій території. Також передбачена компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

Аграрії, які працюють в зоні бойових дій, згідно з іншим рішенням уряду, можуть розраховувати на субсидію 1000 грн на кожен гектар.

Раніше УНІАН писав, як людям пенсійного віку не платити за газ і світло, адже для деяких категорій українців є повністю безоплатним весь житлово-комунальний сервіс, плюс рідке і тверде паливо.

