Відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях поштового оператора.

Державна "Укрпошта" запускає пілотний проєкт "Експрес-вікно" для боротьби з чергами. Його запровадять у більш ніж 1500 міських відділеннях з найбільшим навантаженням. Про це повідомив генеральний директор компанія Ігор Смілянський.

Зазначається, що експрес-вікно буде позначене чорно-жовтим кольором, у якому можна швидко отримати чи надіслати посилку, одержати лист або отримати післяплату.

Після впровадження нової системи отримання посилки займатиме всього 30–45 секунд. В "Укрпошті" також відмітили, що відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях поштового оператора.

Відео дня

Усі інші послуги, зокрема отримання пенсії, оплата комунальних та інших рахунків, відправлення листів, надаватимуться в універсальному віконці.

"Укрпошта" - останні новини

З 29 серпня США скасували норму, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита. В "Укрпошті" повідомили, що таким чином українські товари стали дорожчими для американських споживачів на 10%.

До Дня Незалежності України "Укрпошта" випустила марку славетної спецоперації СБУ "Павутина". Тираж марки становить 300 тисяч. Вартість 120 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: