Коаліція прийняла рішення щодо регіонала Лук`янова

Фракції БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” наполягатимуть на притягненні до кримінальної відповідальності та знятті депутатської недоторканності з народного депутата від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА за викрадення картки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА під час голосування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

А.ПОРТНОВ зазначив, що відповідне рішення було ухвалено двома фракціями.

Крім того, за його словами, обидві фракції зібрали всю необхідну доказову базу щодо викрадення картки та мають власне зізнання в цьому В.ЛУК’ЯНОВА.

А.ПОРТНОВ наголосив, що відповідна вимога щодо В.ЛУК’ЯНОВА вже направлена до СБУ та Генеральної прокуратури.

Народний депутат наголосив, що вся перевірка повинна зайняти у правоохоронних органах не більше 1-2 днів.

За його словами, за наслідками цієї перевірки Генпрокуратура має направити подання про притягнення до кримінальної відповідальності впродовж 30 днів.

«Не буде подання, не буде генпрокурора… Але наступний генпрокурор саме з цього почне свою роботу», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він також зазначив, що протягом 1-2 днів В.ЛУК’ЯНОВУ має бути пред’явлено звинувачення і протягом 20-30 днів має відбутися судове засідання.

А.ПОРТНОВ також зазначив, що БЮТ та НУ-НС не наполягають на тому, аби В.ЛУК’ЯНОВ був ув’язнений, але вважають за необхідне, щоб він був умовно засуджений строком на 6 місяців або 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, під час голосування за повернення до питання обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра, фракція Партії регіонів заблокувала трибуну ВР. При цьому член цієї фракції В.ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР А.ЯЦЕНЮКА.

Після цього А.ЯЦЕНЮК звернувся до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи стосовно В.ЛУК’ЯНОВА.