В Англії в тумані зіткнулися понад 100 автомобілів (відео)

Раніше повідомлялося про 200 постраждалих, але поліція спростувала цю цифру. Аварія сталася в четвер, 5 вересня, близько 7:15 за місцевим часом (09:15 за Києвом).

На тему: В Ізраїлі автобус на швидкості влетів у сміттєвоз, є загиблі

Свідки повідомляють, що перші 10 хвилин після зіткнення вони, вийшовши з автомобілів, чули тільки скрегіт сплющенного заліза - машини все продовжували і продовжували стикатися, повідомляє newsru.com з посиланням на місцеві ЗМІ.

Учасники аварії описують її як "місиво" та нагромадження машин, вантажівок, фургонів і евакуаторів.

Один з водіїв розповів, як намагався разом з сином добігти до кінця розв'язки і зупинити машини, які під'їжджають до мосту - через туман видимість не перевищувала 50 метрів, і зіткнення могло стати ще страшнішим.

Запобігти новим жертвам допоміг і водій однієї з вантажівок : він розвернув свою машину і перегородив в'їзд на міст, дочекавшись прибуття спецслужб.

На місці працювали 30 бригад швидкої допомоги, шість пожежних машин. Але були такі ділянки, до яких швидка не могла дістатися відразу, і першу допомогу надавали один одному учасники ДТП. Зараз постраждалі доставлені в місцеві госпіталі.