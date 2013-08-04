В Ізраїлі автобус на швидкості влетів у сміттєвоз, є загиблі

Зіткнення сталося поблизу міста Гедера на Транс-ізраїльському шосе. Автобус їхав з Рішон-ле-Ціона в місто Беер-Шева, повідомляє РІА Новости.

За попередніми даними, автобус врізався у сміттєвоз, який стояв на узбіччі дороги, після чого обидва транспортні засоби перекинулися.

Ділянка дороги, на якій сталося ДТП, була перекрита.