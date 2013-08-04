В Ізраїлі автобус на швидкості влетів у сміттєвоз, є загиблі
16:47, 04 серпня 2013Світ
503 0
Чотири людини загинули, 35 отримали поранення в результаті зіткнення автобуса і сміттєвоза в центральній частині Ізраїлю, повідомляє в неділю газета Times of Israel.
Автобус і сміттєвоз зіткнулися в Ізраїлі / Фото: prichal.com
Зіткнення сталося поблизу міста Гедера на Транс-ізраїльському шосе. Автобус їхав з Рішон-ле-Ціона в місто Беер-Шева, повідомляє РІА Новости.
За попередніми даними, автобус врізався у сміттєвоз, який стояв на узбіччі дороги, після чого обидва транспортні засоби перекинулися.
Ділянка дороги, на якій сталося ДТП, була перекрита.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter