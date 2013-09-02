Цього тижня Рада розгляне доленосні для України закони

3 вересня починається нова сесія Верховної Ради. У перший тиждень депутати мають розглянути 10 законів, серед яких - необхідні для асоціації з Євросоюзом , повідомляє Сегодня.

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Перший з них - про виконання судових рішень - необхідний для того, щоб рішення Європейського суду з прав людини в частині компенсацій виконувалися Україною. З одного боку, він прописує обов'язковість виконання судових рішень державою, з іншого - передбачає розстрочку виплат, щоб не розорити держбюджет.

Другий еврозакон (про повноваження рахункової палати) внесений президентом і попередньо схвалений Верховною Радою, друге читання - на цьому тижні. Після його прийняття Рахункова палата зможе контролювати не тільки витрати, але і доходи держбюджету.

Закон про зміну кримінально-виконавчого кодексу, який також планують розглянути на цьому тижні, призводить кодекс у відповідність з уже прийнятим КПК, пом'якшуючи ряд норм утримання ув'язнених. Зокрема, у них з'явиться можливість частину терміну виправних робіт замінити штрафом, а тим, кого перевели на дільницю соціальної реабілітації і готують до звільнення, дозволять користуватися мобільними телефонами.

Слідом за ним йде закон про повноваження прокуратури. Поки його в Раді немає (затримка через Венеціанську комісію), але до саміту у Вільнюсі його збираються прийняти. Позбавить прокуратуру функції загального нагляду за слідством.

Також депутати планують розглянути закон про довибори до парламенту. На даний момент у Верховній Раді немає депутатів від семи мажоритарних округів, і необхідний закон, який дозволить провести довибори. Але оскільки влада хоче провести їх після 30 листопада (дата закінчення саміту у Вільнюсі, де очікується підписання договору про асоціацію з ЄС), Партія Регіонів наполягатиме на єдиному законопроекті від більшості та опозиції. Зараз їх три, і компромісний варіант не проглядається. Швидше за все, закон приймуть в кінці жовтня або в листопаді.

Закон про посилення незалежності суддів також планують розглянути цими днями, але восени його прийняти не встигнуть, бо він передбачує зміну Конституції. Закон вносить цілий ряд серйозних змін: створювати і ліквідовувати суди буде ВР (а не президент, як зараз), зате у ВР відберуть на користь президента право призначати суддів; генпрокурор обиратиметься безстроково (зараз - на 5 років) , а суддям встановлено нові вікові планки - з 30 до 70 років (зараз - з 25 і довічно).

Крім того, депутати розглянуть закон про бюджет на 2014 рік, про мирні зібрання, закон про митний тариф і про перепланування житлових приміщень.