У Верховній Раді можуть з’явитися нові фракції - ЗМІ

Як пише газета КоммерсантЪ-Украина (№139 від 9 вересня) з посиланням на свої джерела, законопроект про зниження до 15 осіб порогу, необхідного для формування депутатських груп з правами фракцій, вже готовий і буде внесений до парламенту найближчим часом.

Це дасть змогу створити у ВР дві депутатські групи з числа позафракційних депутатів, які співпрацюватимуть з ПР, зазначає видання.

"Законопроект про зниження порогу для формування груп буде зареєстрований у Раді на наступному пленарному тижні (з 16 по 20 вересня) - це дасть змогу створити дві депутатські групи з числа мажоритарників. Цифра варіюється в діапазоні 14-15 осіб", - повідомило джерело в Партії регіонів.

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Він уточнив, що переговори про склад і керівництво майбутніх груп ще продовжуються. "Одну групу прагне очолити Ігор Рибаков (позафракційний). Друга створюється під Ігоря Єремєєва (позафракційний), але не факт, що її очолить саме він", - підкреслив співрозмовник газети.

Видання нагадує, що правила формування депутатських фракцій і груп регулюються ст. 58 і ст. 59 закону "Про Регламент Верховної ради". Згідно з документом, кількість депутатів у групі, яка прирівнюється до фракції, не може бути меншою, ніж у найменшій фракції. Як відомо, у ВР VII скликання найменша фракція – КПУ - 32 народних депутати.

Наголошується, що політичне рішення знизити поріг було ухвалене 4 вересня на зустрічі Президента України Віктора Януковича з народними депутатами фракції ПР. "Президент дав зрозуміти, що варто поглибити співпрацю з позафракційними депутатами. Він сказав: "Людям, які хочуть з нами працювати, треба надати таку можливість", - розповів виданню один з депутатів ПР.

При цьому перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов запевнив, що переформатування парламенту відбудеться вже "найближчим часом". "Зараз мені складно сказати, чи буде створено одну велику депутатську групу або ми знизимо планку для створення двох груп, але у будь-якому разі ми повинні дати можливість депутатам самоорганізуватися - мажоритарники нарешті зрозуміли, що один в полі не воїн", - заявив Чечетов.

Незважаючи на заяви ПР, позафракційні депутати стверджують, що з ними не ведуться переговори про вхід до груп. Тим часом, представники опозиційних фракцій упевнені, що ініціатива ПР спрямована проти них. "Розмови про те, щоб знизити поріг для депутатських груп, дійсно ведуться. Я вважаю, що ці дії спрямовані на розкол опозиційних фракцій", - заявив перший заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Валерій Карпунцов (УДАР).