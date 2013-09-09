Митрополит Володимир вручив ордена організаторам 1025-й річниці Хрещення Київської Русі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагородження відбулося сьогодні у резиденції Блаженнішого Митрополита Володимира у Свято-Пантелеімонівському монастирі у Феофанії.

Предстоятель подякував за допомогу в організації ювілейних свят і нагородив орденами «1025-річчя Хрещення Київської Русі» головиу Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, секретаря Київради Галину Герегу, керівника Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олега Кривошея, генерального директора МГО «День Хрещення Русі» Дмитра Кривошея, виконуючого обов'язки генерального директора телеканалу «Перший національний» Олександра Пантелеймонова, керівників групи компаній «Український Медіа Холдинг» Валентина Резніченко і Бориса Ложкіна, керівника Inter Medai Group Анну Безлюдну, головного редактора служби новин телеканалу «Інтер» Олександра Пилипця, главу холдингу «Мультимедіа-інвест груп» Ігоря Гужву, керівника телерадіокомпанії «Ера» Ігоря Лотошевского.

«Представники Помісних Православних Церков, які були у нас на 1025-річчі Хрещення Русі, звернули увагу на високий рівень організації святкування у Києві. Тільки Церква, або тільки держава не змогли б забезпечити такий рівень. Ми побачили наскільки плідною може бути співпраця Церкви і держави, і авторитет тих моральних принципів, які є в українському суспільстві; підняти авторитет Української Православної Церкви і української держави», - зазначив керуючий справами УПЦ, перший вікарій Київської Митрополії митрополит Бориспільський Антоній.

«1025-а річниця Хрещення Київської Русі – це вже історична подія для столиці та усієї країни. Для мене особисто – ця нагорода – надзвичайно приємна несподіванка. Переконаний, вона адресована не лише мені, чи представникам столичної адміністрації, а передусім киянам, які вкотре підтвердили статус Києва, як надзвичайно гостинного міста», – сказав Олександр Попов.

"Близько двохсот тисяч людей, присутніх на народному святкуванні на Хрещатику, серед яких була величезна кількість молоді та кілька мільйонів телеглядачів - свідчать про актуальність і важливість сьогоднішнього, сучасного святкування Дня Хрещення Русі, як події народоутворюючої і народозбираючої!", - Сказав Олег Кривошея, звертаючись з подячним словом до Блаженнішого Митрополита Володимира.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам`яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».

За данними правоохоронців 27 липня 2013 року на концерт на честь Дня Хрещення Русі на Хрещатику зібралися біля 200 тис. киян і гостей міста.