Рибак: В Раді немає рішення про позбавлення Маркова мандата

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Рибак сьогодні під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту.

“Ще рішення у мене немає, у стінах Верховної Ради”, - сказав спікер і додав, що через це йому поки незручно коментувати цю ситуацію.

“Коли буде рішення - тоді я подивлюся, яка інстанція, що там. Ви знаєте, що по тим двом, які раніше були (позбавлені депутатських мандатів Павло Балога та Олександр Домбровський — УНІАН), я апелював, пройшов всі стадії і тільки після цього я підписав розпорядження”, - сказав голова ВР.

Він також висловив думку, що питання щодо Маркова, як і по Домбровському та Балозі, повинна розглядати Центральна виборча комісія.

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“Парламенту там немає”, - додав Рибак.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, Рибак зазначив, що у нього наразі немає нових заяв від депутатів про вихід із фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд вважає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправної її бездіяльності та про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є троє осіб, в тому числі Юрій Кармазін.

Марков рішення суду про позбавлення його мандата не визнає і має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

14 вересня Марков повідомив, що написав заяву про вихід із фракції Партії регіонів і попросив спікера оголосити її на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №133 у Київському районі Одеси. Марков здобув перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів. Всього Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів.