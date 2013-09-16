Стрілянина на базі ВМС США у Вашингтоні: вбито чотири людини, 12 поранені (відео)

Не менш трьох злочинців брали участь у перестрілці в комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні, жертвами якої стали чотири людини і 12 отримали поранення, повідомляє газета Washington Post.

Інцидент стався в комплексі будівель командування кораблебудування і озброєнь ВМС, де працюють близько 3 тисяч осіб.

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За словами представника місцевої поліції, один з нападників "заблокований", ще двох розшукують співробітники силових структур, повідомляє РІА Новости.

За деякими даними, що надходять з місця події , підозрюваний забарикадувався в одній з кімнат будівлі , за іншими - він знаходиться на даху. Персоналу військового об'єкту віддано вказівку обмежити переміщення по території комплексу Washington Navy Yard, де розташоване найбільше з п'яти командних управлінь американського флоту. Як повідомив представник ВМС, підозрюваний, імовірно, озброєний автоматичною гвинтівкою і пістолетом.

Як повідомляє Washington Post, представники командування ВМС США інформацію поліції про декількох нападників не підтвердили, але і не спростували. Телеканал CNN, у свою чергу, з посиланням на представника поліції в американській столиці передає, що при стрільбі постраждали до десяти чоловік.

В даний час поліція проводить масштабну операцію в районі інциденту, створена широка зона оточення, на кожному перехресті розташувалися 3-4 поліцейські машини. Район патрулюють два вертольоти - поліцейський і армійський. На місці працюють також Федеральне бюро розслідувань і пожежники. До кордону зони оточення прибули знімальні групи багатьох американських телеканалів.

Президент США Барак Обама проінформований про НП.

Відео: ТСН