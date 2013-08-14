У США поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у банку

10:13, 14 серпня 2013
Світ
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Поліція міста Сент-Джозеф, штат Луїзіана, застрелила чоловіка, який захопив у заручники співробітників банку.

Поліція

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Всього в заручниках опинилися три людини: дві жінки і чоловік. Перед загибеллю чоловік встиг важко поранити двох заручників. Третю заручницю він відпустив ще до перестрілки.

Раніше повідомлялося, що злочинцеві 20 років, а його сім'я має розташований поряд з банком магазин. Також згадувалося про висунуті ним вимоги.

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