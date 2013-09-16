Томбінський оптимістично оцінює шанси України на підписання Угоди з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на щорічній конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства» сьогодні в Києві.

“Сьогодні ми за 10 тижнів до Вільнюського саміту, і я можу сказати, що я сьогодні більш оптимістично бачу перспективу Вільнюса, ніж це було декілька місяців тому”, - сказав Томбінський.

Водночас він зазначив, що Україна має виконати критерії, висловлені представниками Європейського Союзу в грудні минулого року.

“Ці зауваження є ключовими для функціонування української демократії”, - додав Томбінський.

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За його словами, також є важливим, як Україна організовує свою виборчу систему. Він також висловив сподівання, що парламент продовжить активно працювати над євроінтеграційними законами.

“Я сподіваюся, що Верховна Рада, яка в осінню сесію рішуче запрацювала в питанні ухвалення євроінтеграційних законів, в подальшому також покаже гарні результати”, - сказав Томбінський, зазначивши, що необхідно вирішити питання щодо вибіркового правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, країна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року, за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.