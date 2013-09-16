У Митному союзі Україна була б найбільшим "трофеєм" Росії – Бжезинський

«Насправді там навіть нічого не приховано. Цілком очевидно, що його сутність полягає у спробі підкорити одну за другою незалежні сьогодні пострадянські країни. Україна в цьому контексті є найбільшим "трофеєм", і думаю, що росіяни сповнені рішучості підпорядкувати її. Насправді ж питання в тому, чи готові українці відстояти свою незалежність? Тому самі українці мають визначити те, чи їм бути знову провінцією у складі більшої Росії», - сказав Бжезинський в інтерв’ю Deutsche Welle.

Він також вважає, що Росія може посилити тиск на Україну перед самітом «Східного партнерства», на якому заплановано підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Так, відповідаючи на запитання, чи варто Україні очікувати якихось несподіванок перед листопадовим самітом у Вільнюсі, наприклад на кшталт того, що сталось у Вірменії після візиту російського Президента Володимира Путіна, Бжезинський зазначив: «Україна, звичайно, набагато більша країна. В якомусь сенсі вона має більш взаємозалежні відносини з Росією, ніж Вірменія, яка географічно є, так би мовити, відрізаною. Тому цілком мислимим є те, що Україна може бути більш вразливою, якщо росіяни поставлять цю тему руба».

Також Бжезинський вважає, що євроінтеграція України у майбутньому позитивно вплине на розвиток Росії.

«Гадаю, що Кремль намагається оживити в’янучу доктрину («руського мира» - УНІАН). Натомість у далекій перспективі ближчі українсько-європейські відносини прокладають шлях для ближчих російсько-європейських взаємин, оскільки зрозуміло, що Україна і Росія філософськи та культурно є частиною Європи. Україна тісніше співпрацює з Росією, маючи від цього вигоду, але опосередковано вигоду від цього має і Росія. Зрештою, це набагато перспективніше майбутнє для Росії, ніж варіант, коли Росія є ізольованою і намагається підкупом домогтися інтеграції України до своєї нової імперії, одночасно будучи затиснутою між об'єднаною Європою та Китаєм, який нарощує міць», - сказав Бжезинський.

Джерело: http://www.dw.de/збігнев-бжезинський-українцям-вибирати-незалежність-чи-провінція-у-складі-росії/a-17087885