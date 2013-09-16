У Митному союзі Україна була б найбільшим "трофеєм" Росії – Бжезинський
У Митному союзі Україна була б найбільшим "трофеєм" Росії. Про це політолог, колишній радник Президента США Збігнев Бжезинський заявив, відповідаючи на запитання, скільки політики приховано за створенням Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.
«Насправді там навіть нічого не приховано. Цілком очевидно, що його сутність полягає у спробі підкорити одну за другою незалежні сьогодні пострадянські країни. Україна в цьому контексті є найбільшим "трофеєм", і думаю, що росіяни сповнені рішучості підпорядкувати її. Насправді ж питання в тому, чи готові українці відстояти свою незалежність? Тому самі українці мають визначити те, чи їм бути знову провінцією у складі більшої Росії», - сказав Бжезинський в інтерв’ю Deutsche Welle.
Він також вважає, що Росія може посилити тиск на Україну перед самітом «Східного партнерства», на якому заплановано підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
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Так, відповідаючи на запитання, чи варто Україні очікувати якихось несподіванок перед листопадовим самітом у Вільнюсі, наприклад на кшталт того, що сталось у Вірменії після візиту російського Президента Володимира Путіна, Бжезинський зазначив: «Україна, звичайно, набагато більша країна. В якомусь сенсі вона має більш взаємозалежні відносини з Росією, ніж Вірменія, яка географічно є, так би мовити, відрізаною. Тому цілком мислимим є те, що Україна може бути більш вразливою, якщо росіяни поставлять цю тему руба».
Також Бжезинський вважає, що євроінтеграція України у майбутньому позитивно вплине на розвиток Росії.
«Гадаю, що Кремль намагається оживити в’янучу доктрину («руського мира» - УНІАН). Натомість у далекій перспективі ближчі українсько-європейські відносини прокладають шлях для ближчих російсько-європейських взаємин, оскільки зрозуміло, що Україна і Росія філософськи та культурно є частиною Європи. Україна тісніше співпрацює з Росією, маючи від цього вигоду, але опосередковано вигоду від цього має і Росія. Зрештою, це набагато перспективніше майбутнє для Росії, ніж варіант, коли Росія є ізольованою і намагається підкупом домогтися інтеграції України до своєї нової імперії, одночасно будучи затиснутою між об'єднаною Європою та Китаєм, який нарощує міць», - сказав Бжезинський.
Джерело: http://www.dw.de/збігнев-бжезинський-українцям-вибирати-незалежність-чи-провінція-у-складі-росії/a-17087885