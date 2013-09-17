Марков буде ходити до Верховної Ради, доки у нього не відберуть картку

Позбавлений за рішенням суду депутатських повноважень Ігор Марков заявив, що ходитиме у Верховну Раду України, доки в нього не відберуть картку для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марков заявив на брифінгу в парламенті.

«Я ходитиму сюди, доки мені не заблокують картку», - сказав Марков і додав, що ситуація навколо нього свідчить про те, що «у беззаконня немає межі».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відбулася в нього розмова з лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим, який вчора заявляв, що хоче поговорити з Марковим, Марков сказав: «Ніхто зі мною не зв'язувався».

При цьому він додав: «Я дуже вдячний Олександру Сергійовичу (йдеться про Єфремова — УНІАН) за таку оперативну реакцію на судові процеси, які тривають щодо мене. Краще пізно, ніж ніколи».

Марков наголосив, що розмови про те, що фракція не дасть «мене скривдити, якщо я звернуся, іншими словами означає — впади на коліна і покайся і тобі повернемо мандат. Але зі мною це не проходить».

Він зазначив, що влада сьогодні робить все для того, щоб був підконтрольний парламент, оскільки «буде спроба піти від прямих президентських виборів».

Він наголосив, що це свідчить «про страх режиму».

При цьому він ще раз сказав, що звернеться письмово до голови Європарламенту з приводу того, що порушується Конституція України, зокрема, на своєму прикладі.