Найбільші торгові мережі в Україні звинуватили у створенні картелю

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Фігурантами розслідування стали компанії «Фоззі-Фуд», «Фора», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Фудмаркет», «ЕКО», «БІЛЛА-УКРАЇНА», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Україна», «Ікс 5 Ритейл Груп Україна», «Спар-Центр», «Бімаркет», «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», «АТБ-маркет», «Адвентіс», «АСНільсен Юкрейн».

«У ході розслідування, початого комітетом у травні 2012 року, з'ясувалося, що відповідачі у справі вчинили антиконкурентні узгоджені дії, результатом чого, зокрема, стало підвищення цін у торгових мережах на продукти харчування в 2010-2011 роках. При цьому відповідачі узгоджували між собою формат відносин із постачальниками, що зачіпало інтереси останніх», - йдеться в повідомленні комітету.

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Зокрема, відповідачі вимагали від постачальників відстрочення платежів (до 120 днів) і оплати різних додаткових послуг – реклами, бонусів, які досягали 5-10% від вартості поставленого товару.

«Попередні висновки комітету вже розіслані представництвам вказаних компаній. Відповідачі, згідно із законодавством, мають право подати до АМКУ свої міркування й зауваження з цього приводу. Остаточне рішення (про змову та її наслідки - УНІАН) буде ухвалено після обговорення всіх зауважень», - йдеться в повідомленні комітету.

За його інформацією, відповідачі вже звернулися до АМКУ з проханням відстрочити ухвалення рішення на другу половину жовтня.

Як повідомляв УНІАН, АМКУ виявив ознаки картельної змови в роботі роздрібних мереж на початку серпня. Проте до останнього моменту Комітет не називав, робота яких саме мереж стала об'єктом розслідування.

Разом із тим, керівництво АМКУ називало очікувану суму штрафу, який може бути накладений на порушників конкурентного законодавства. Він може становити до 20 млрд грн.