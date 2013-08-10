АМКУ вимагає від мобільних операторів не змінювати тарифи без згоди абонента

Про це повідомляється на Урядовому порталі з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

«Останнім часом до Антимонопольного комітету України надходили численні скарги громадян на операторів ринку мобільного зв’язку, зокрема на три провідні компанії на ринку. У зв’язку з цим, Комітетом було проведено відповідне розслідування, результати якого показали наявність неправомірних, на думку Комітету, дій операторів мобільного зв’язку», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією АМКУ найпоширенішими з порушень є: підвищення щоденної та щомісячної абонентних плат; необхідність поповнення рахунку на встановлену ціну, як умова для відновлення можливості користуватися всім обсягом послуг; переведення на інший тарифний план споживачів послуг мобільних операторів, зокрема без попереднього повідомлення абонентів; підвищення плати за з’єднання; встановлення мелодії замість гудка без попереднього повідомлення абонентів та зняття з їх рахунку плати за цю послугу; зміна вартості послуги тощо.

Прес-служба АМКУ наголосила, що до обов’язків операторів входить інформування громадян у засобах масової інформації та/або на своєму веб-сайті щодо зміни тарифів, тарифних планів, які встановлюються ними самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх зміни.

«Два оператори укладають з такими абонентами публічні договори, третій – договори приєднання, які відповідно до цивільного законодавства встановлюють права та обов’язки сторін. Згідно з цими договорами операторам забороняється включати до договору положення, що передбачають отримання та/або сплату споживачем послуг, які він не замовляв, а також положення, які передбачають умови, що ставлять сторони договору у нерівне становище, обмежуючи чи погіршуючи тим самим права споживача у порівнянні з визначеним законодавством. Однак фактично споживач не має змоги вплинути на умови, що виставляються операторами», - відзначають в Антимонопольному комітеті.

Крім того, три провідні оператори ринку, щодо яких виникають нарікання, мають ознаки таких, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг мобільного (рухомого) стільникового зв’язку протягом 2012 року та 7 місяців 2013 року. Їх дії у вигляді інформування абонентів лише про намір зміни умов надання певних послуг, зокрема умов тарифних планів та додаткових послуг без узгодження з діючими абонентами можуть призводити до ущемлення інтересів споживачів (абонентів), що було б неможливо за умов існування значної конкуренції на ринку.

У зв’язку з цим, Комітет надав операторам мобільного зв’язку обов’язкові для розгляду рекомендації, про результати яких оператори повинні повідомити в тридцятиденний строк.

Як повідомляв УНІАН, в вересні минулого року Антимонопольний комітет України порушив справу щодо мобільних операторів «Київстар» і «МТС» за невиконання рекомендацій зі зниження внутрішніх тарифів.

В кінці 2012 року, зазначені мобільні оператори погодилися знизити тарифи на міжнародні та внутрішньоукраїнські розмови.

За прогнозами АМКУ економічний ефект від зниження тарифів мав скласти понад 1 млрд грн.