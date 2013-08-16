ЗМІ: Ціни на деякі продукти можуть впасти на 10-30%

Експерти вважають, що торгова війна з найбільшим імпортером української продукції посилить внутрішню конкуренцію, через що ціни на деякі товари можуть впасти на 10-30%, повідомляють Вести.

«Ціни в будь-якому разі падатимуть. Подешевшають шоколад, курятина, яловичина, хліб і борошняні вироби, сири. Загальне падіння буде на рівні 10%. На такому рівні ціни протримаються, поки виробники не знайдуть нові ринки збуту. Це будуть, швидше за все, Латинська Америка, азіатські країни, Туреччина. Після цього ціни досить швидко повернуться на колишній рівень», - прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Так, на думку аналітика Олександра Кошика, найбільше впадуть ціни на шоколад - на 20-30%, оскільки ця продукція найактивніше експортується до Росії. «Взагалі, можна чекати дикого зростання конкуренції на українському кондитерському ринку, тому що всі сюди зараз рушать і напевно влаштують відчайдушний демпінг», - сказав нам топ-менеджер однієї з кондитерських компаній.

У той же час, ціна на сир якщо і впаде, то нешвидко і ненабагато. «Сири - продукт з терміном витримки п'ять або шість місяців, тому ціни на них можуть впасти, тільки якщо проблеми з експортом до Росії триватимуть понад півроку», - каже експерт проекту USAID «Агроінвест» Микола Гриценко.

Також істотно можуть подешевшати тепличні помідори - на 20%, і вже в найближчий тиждень.