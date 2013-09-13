Депутати залишили Мельника почесним громадянином Ірпеня

“Свободівці ініціювали ще кілька років тому збір підписів з-поміж ірпінців щодо цього питання. Ірпінці нічим не заслужили такої ганьби. Ми особисто ніколи не сумнівалися, що Мельник хабарник і корупціонер, а тепер ще й утікач від правосуддя. Це ганебно. Спершу міський голова Володимир Саржинський, коли формували порядок денний, навіть не озвучив моє прохання, аби включити до порядку денного,” – розповідає депутат Богдан Мельничук.

“Коли я наполіг на цьому вдруге, то він вже вимушений був ставити питання на голосування, але різко мене розкритикував,” – цитує слова Мельничука kotsubynske.com.ua.

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Депутати майже одностайно підтримали обурення міського голови.

“Скаржинський обурився тим, що депутат Мельничук наважився виносити таке питання у порядок денний і сказав панові Мельничуку, що хай він спершу зробить для Ірпеня стільки, як Мельник, а потім вже піднімає таке питання перед депутатами. Майже 90 % присутніх в залі депутатів схвально зааплодували Скаржинському,” – розповідає помічник народного депутата Олексій Туровський.

Міський голова Ірпеня наголосив, що треба чекати вироку суду.

“Всі ми ходимо під Богом і ніхто не застрахований ні від чого. Коли буде суд, тоді будемо розглядати це питання,” – зазначає Скаржинський.

Скаржинський таки виніс на голосування питання про внесення в порядок денний пропозиції депутата Мельничука. Але навіть за внесення в порядок денний проголосував лише сам ініціатор-свободівець.

Перед виборами “регіоналу” Петрові Мельнику, якого прокуратура звинувачує у хабарництві, присвоїли звання почесного громадянина фактично всі населені пункти його передвиборчого округу.

Після його втечі напередодні судового засідання у Вишневому депутати проголосували за скасування почесного звання.

У Коцюбинській селищній раді аналогічне питання повинні підняти на найближчій сесії ради за ініціативи безпартійної депутатки Ірини Федорів.