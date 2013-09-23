Тігіпко: Для євроінтеграції потрібні конкретні справи, а не гасла

Тігіпко: Українських політиків, владу і опозицію, помирила справа Про це заявив народний депутат України, заступник Голови Партії регіонів Сергій Тігіпко під час дискусії «Український рецепт успіху: який він?» на Ялтинській щорічній зустрічі, повідомили у прес-службі політика.

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Як приклад такого порядку денного політик навів так звані «євроінтеграційні законопроекти», над підготовкою яких у парламенті працювала робоча група під його керівництвом у складі представників чотирьох фракцій.

«Українських політиків, владу і опозицію, помирила справа. Нам і надалі потрібно шукати конструктив. Коли ми не займаємось вирішенням конкретних питань, завжди багато балаканини. Нам потрібен конструктивний порядок денний. Саме на цьому я і буду зараз концентруватись», – наголосив Сергій Тігіпко, додавши, що зараз важливо приділити увагу покращенню умов роботи малого та середнього бізнесу.

Політик підкреслив, що для євроінтеграції потрібні конкретні справи, а не гасла.

«Я чую багато критики щодо Партії регіонів, але за останніх три роки у європейському вимірі ми справді багато зробили для того, щоб Україна підійшла до саміту у Вільнюсі готовою. 90% тих документів, які потрібно було прийняти, підготувати, провести, були напрацьовані за останні роки», – сказав він.

Говорячи про складові успіху України, політик зазначив: «Україні для успіху потрібні три речі: розвиток демократії, ринкова економіка та справедлива соціальна політика. Ось куди нам потрібно рухатись».