Кучма похвалив владу й опозицію за єдність в питанні євроінтеграції

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН під час 10-ої щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

"Я сподіваюся на нашу інтеграцію в Європейський Cоюз. Якщо Європа і світ побачать, що з Україною дійсно можна мати справу, що Україна політично і економічно стабільна країна, то прийдуть до нас з інвестиціями, причому, у високотехнологічні галузі (а то всі хочуть прийти на землю, щоб сьогодні посіяв, завтра зібрав урожай і одержав прибуток), прийдуть в галузі, які вимагають великих фінансових вливань і в яких одержувати справжній прибуток вдасться не відразу", - відзначив він.

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Крім того, на його думку, українцям вже давно слід будувати Європу в Україні самостійно, не сподіваючись на допомогу ззовні.

"Українцям слід будувати Європу в Україні. А не йти з простягнутою рукою і просити: прийміть нас, тому що у вас високі технології, ресурси, демократичні цінності. Це все потрібно робити в Україні. Щоб у європейців було бажання сказати: приходьте до нас, ви нам потрібні, і не тільки з погляду нового ринку для Європи", - пояснив Кучма.

Екс-президент упевнений, що чинній владі, перш за все, уряду, слід краще пояснювати українцям, які конкретно вигоди дає Україні підписання Угоди про асоціацію з ЄС і договору про зону вільної торгівлі з ЄС, а також які переваги для України дають Митний союз і ЕврАзЕс.

Крім того, за його словами, необхідна консолідація влади й опозиції.

"Щоб в майбутньому не було таких розмов: ось сьогоднішня влада ухвалила таке рішення, а ми б на їх місці вчинили не так. Сьогодні дуже добре, що опозиція і влада дотримуються однієї думки про те, що угоду у Вільнюсі потрібно підписувати", - резюмував Кучма.