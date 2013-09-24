30 вересня в УНІАН відбудеться презентація книжки Ігоря Павлюка “Чоловіче ворожіння” - українська творчість, яка привернула увагу у світі. Наскільки можлива Нобелівська премія з літератури для України?”. Творчість Ігоря Павлюка набула особливого інтересу у світі: за останні кілька років книжки Павлюка були перекладені російською, англійською та іншими мовами. Нова книжка “Чоловіче ворожіння”, щойно видана в перекладі у престижному польському видавництві («Episteme», перекладач — Т. Карабович), вже набула великої популярності у польських читачів.

Український письменник Ігор Павлюк став активним учасником літературного світового процесу. Його поезія привернула увагу визнаних у світі письменників, лауреатів Нобелівської премії.

Над цими питаннями Ігор Павлюк (поет, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка) розмірковуватиме на прес-конференції. На прес-конференції буде оприлюднено заяву одного з Нобелівських лауреатів з літератури. Модератор: Дмитро Дроздовський («Всесвіт»). Запрошені: Лариса Івшина, Микола Жулинський, Анна Лазар, Борис Олійник, Дмитро Павличко.

Контактна інформация: vovtg@ukr.net, vsesvit.journal@gmail.com.

Прес-конференція відбудеться 30 вересня 2013 року в УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Початок о 15.30.