Прес-конференція Зробимо вік 60+ активним!

30 вересня об 11.00 у НСК «Олімпійський» в рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи «60+Кардіо» відбудеться прес-конференція, приурочена до Міжнародного дня літніх людей на тему «Зробимо вік 60+ активним!»

На головному спортивному майданчику України у журналістів буде можливість поспілкуватися з тими, хто всім своїм життям доводить, що вік за 60 має чимало плюсів. Серед гостей, двократна Олімпійська чемпіонка 1952 року Ніна Антонівна Бочарова, народний артист України, виконавець однієї з головних ролей у фільмі «В бой идут одни старики» Володимир Дмитрович Талашко. Ви станете свідками символічного забігу спортсменів-любителів віком від 70-ти до 80-ти років.

Про заходи щодо покращення здоров’я людей старшого віку матимете нагоду поговорить з фахівцями у цій царині. На зустріч з вами чекають:

Владислав Вікторович Безруков, директор ДУ "Інститут геронтології НАМН України", академік НАМН України;

Ольга Миколаївна Барна, д.мед.н, Голова Правління Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг медицини;

Очеретенко Валентина Дмитріївна, Голова правління Спілки громадських організацій «Всеукраїнська організація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації»

Роберт Трновшек, керівник компанії «Сандоз» в Україні

Якщо ви прагнете покращити життя ваших батьків та, в майбутньому, і ваше, будь ласка, приходьте на зустріч!

Початок заходу: 30 вересня об 11.00

Місце проведення: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 55

Акредитація: Анна Верещак, тел.: +38 (095) 871-17-87

* 14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН постановила вважати

1 жовтня Міжнародним днем літніх людей.

У Міжнародний день літніх людей ООН закликає уряд, приватний сектор, громадські організації та усіх людей планети зосередити увагу на створенні суспільства для всіх вікових категорій, як це передбачено в Мадридському плані дій з проблем старіння і відповідно до цілей у сфері розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття, а також більш масштабних глобальних цілей щодо розвитку.

Спільними зусиллями країни можуть і повинні забезпечити не тільки довшу тривалість життя, а й підвищення його якості та повноцінності.