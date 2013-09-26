Янукович підписав закон про перевибори у п’яти проблемних округах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ц. р. Верховна Рада прийняла Закон "Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223" (№2971-д), запропонований народними депутатами - членами Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування від Партії регіонів та КПУ.

На тему: ВР призначила повторні вибори у проблемних округах на 15 грудня

За це рішення проголосував 371 із 405 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з законом, повторні вибори народних депутатів у відповідних виборчих округах призначено на 15 грудня 2013 року.

Також передбачено, що виборчий процес повторних виборів депутатів розпочинається за 60 днів до дня голосування у разі, якщо цей закон набуде чинності за 62 або більше днів до дня голосування.

У разі, якщо цей закон набуде чинності менш ніж за 62 дні до дня голосування, виборчий процес розпочинається не пізніш як на другий день після дня набуття чинності цим законом.

Передбачається, що ЦВК оголошує про початок виборчого процесу повторних виборів депутатів не пізніше, як на наступний день після дня набуття чинності цим законом.

Нагадаємо, після минулорічних парламентських виборів Центральна виборча комісія прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

У лютому кількість проблемних округів зросла до семи: Вищий адміністративний суд України визнав недостовірними результати виборів ще у двох округах: №11 та №71.

Водночас опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах.