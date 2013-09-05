В опозиції скаржаться, що влада змушує їх "їсти кактуси", призначаючи довибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат з фракції “УДАР” Валерій Карпунцов.

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Він зазначив, що влада наполягає на проведенні виборів саме у семи округах, хоча опозиція вважає, що Павло Балога та Олександр Домбровський були незаконно позбавлені депутатських повноважень. (Опозиція вважає, що вибори необхідно провести у п’яти округах, де ЦВК не змогла встановити результати голосування, що відбулось 28 жовтня 2012 року, - УНІАН).

За його словами, влада діє сьогодні за принципом: “Хочете - голосуйте, а не хочете, то ми вас звинувачуватимемо в тому, що ви не підтримуєте проведення виборів”.

Карпунцов висловив здивування з приводу того, влада не погодилась на пропозицію лідера фракції «УДАР» Віталія Кличка сформувати спільну групу, узгодити всі позиції, напрацювати спільний законопроект про призначення виборів у мажоритарних округах й ухвалити його.

Він підкреслив, що влада діє таким чином, щоб змусити опозиціонерів проголосувати за вибори у семи округах за принципом: “Їжаки плакали, кололися, але їли кактуси, і от так хочуть із цими виборами в 5 округах, мовляв, тільки 7 округів ми хочемо, щоб і надалі мати тиск на мажоритарних депутатів”.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що фракція партії “УДАР” не голосуватиме за законопроект про вибори в окремих округах, якщо йтиметься про вибори у 7 округах, а не в 5-ти, Карпунцов відповів, “Ні, я не буду таким категоричним, бо на кону дуже вагомі ставки, і ми не можемо дати можливість владі зірвати Угоду про асоціацію з ЄС з мотивом, що саме опозиція винувата в цьому. Ми не дамо жодного шансу звинуватити опозицію в тому, що ми зриваємо чи за нашої участі відбувається зрив домовленостей з ЄС”.

Він наголосив, що доки вибори у двох округах, де обиралися Домбровський і Балога, не відбулись, залишається можливість поновити їхні депутатські повноваження.

Карпунцов зазначив, що на сьогодні так і не визначена дата виборів, чи то в 5, чи то в 7 округах. За його словами, фракція Партії регіонів хоче відтермінувати проведення цих виборів і провести їх десь наприкінці грудня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня після засідання робочої групи у голови Верховної Ради України Володимира Рибака за участі керівників парламентських фракції, голів профільних комітетів ВР, представників Кабінету міністрів та РНБО лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати домовилися про проведення виборів у п’яти проблемних округах, проте з датою ще не визначилися.

“Домовились про те, що ми проголосуємо за законопроект про проведення виборів у п’яти проблемних округах. До завтрашнього обіду ми тільки визначимо дату”, - сказав він і додав, що цими датами може бути 8, 15 або 22 грудня.

Довідка УНІАН. 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

Крім того, 8 лютого Вищий адмінсуд за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу. ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.