Виборчий процес у п'яти проблемних округах почнеться 16 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому засіданні ЦВК повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, після минулорічних парламентських виборів Центральна виборча комісія прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня ц. р. повторні вибори у п’яти проблемних округах.

Від опозиції в мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) балотувався Аркадій Корнацький (ВО “Батьківщина”), в окрузі №194 (Черкаси) – Микола Булатецький (ВО “Батьківщина”), №197 (Канів, Черкаська область) – Леонід Даценко (ВО “Батьківщина”), № 94 (Обухів, Київська область) – Віктор Романюк (ВО “Батьківщина”), № 223 (Київ) - Юрій Левченко (ВО “Свобода”).

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Ще у травні ц. р., відповідно до заяви лідерів трьох опозиційних сил Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока, опозиційні політичні сили зобов’язувалися підтримати та висунути у 5 проблемних виборчих округах тих самих кандидатів.

26 вересня Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223». Згідно з законом, повторні вибори народних депутатів у відповідних виборчих округах призначено на 15 грудня 2013 року.

17 вересня заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомив, що на проведення виборів у п’яти проблемних округах потрібно близько 22 млн грн.