В Раді стверджують, що МОЗ переплатило за ліки 100 мільйонів гривень
Міністерство охорони здоров’я України тільки за минулий рік переплатило за закуплені за держкошт лікарські препарати 100 мільйонів гривень.
Окрім того, були виявлені чисельні факти закупівлі міністерством препаратів, якість яких не булла підтверджена. До таких висновків прийшла Тимчасова слідча комісія з розслідування діяльності МОЗ.
«В 2012 році МОЗ уклало договорів на суму понад 2 мільярди гривень, при цьому переплативши з цих коштів близько 100 мільйонів. Таких висновків ТСК дійшла, порівнявши ціни на закуплені препарати із цінами на аналогічні товари в Російській Федерації, Польщі, Болгарії, Чехії, Словацькій Республіці, Угорщині, Молдові», - повідомив член ТСК, народний депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.
Володимир Бортніцкий, начальник інформаційно-аналітичного управління Держлікслужби, відзначив, що існує державний реєстр цін на медичні препарати, але деякі позиції викликають низку запитань. Так, на окремі медикаменти ціна в діапазоні від мінімальної позиції до максимальної відрізняється в рази.
"Таким чином, в державі створені умови, які дозволяють людям, які приймають рішення відносно здійснення державних закупівель, приймати рішення на підставі широкого діапазону цін. І, відповідно, приймаючи рішення відносно закупівлі дорожчого препарату, рішення є аргументованим, легальним але воно фактично дозволяє неефективно використовувати державні кошти", - сказав Бортніцкий.
На думку Петренка, єдиний вихід із ситуації, що склалася, запровадження низки змін, серед яких – запровадження системи референтного ціноутворення, яка дозволить знищити практику компаній-постачальників щодо отримання надприбутку; контроль імпортних ліків шляхом запрвадження механізму повного ліцензування; реформа у регуляторній політиці шляхом зосередження контролю за фармацевтичною галуззю в одній держструктурі – Держлікслужбі; запровадження у рамках МОЗу пілотного поекту прозорої системи електронних торгів під час проведення державних закупівель.