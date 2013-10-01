В Росії зафіксовані нові випадки африканської чуми свиней

У мисливських господарствах Смоленської області в ході моніторингу виявлено два випадки інфікованих збудником африканської чуми свиней (АЧС) кабанів, повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд).

27 вересня у двох диких кабанів з мисливських господарств у Смоленській області було підтверджено діагноз АЧС.

Наразі у вогнищах працюють фахівці Держветслужби Смоленської області під контролем Управління Россільгоспнагляду по Брянській та Смоленській областях.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України у зв'язку з розповсюдженням у Російській Федерації збудника африканської чуми свиней тимчасово закрило рух транспорту в місцевих пунктах пропуску в Східній Україні.

З початку року в Росії зафіксовано більше 60 вогнищ АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини не існує. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварин із підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС небезпеки не являє.