Україна перекрила кордон з Росією через африканську чуму

Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України у зв’язку з поширенням в Російській Федерації збудника африканської чуми свиней тимчасово закриває рух транспорту в місцевих пунктах пропуску на Східній Україні.

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, рух транспорту у місцевих пунктах пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією тимчасово призупиняється з 25 вересня 20.00 до особливого розпорядження.

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Усі транспортні засоби, які намагатимуться перетнути українсько-російський кордон у місцевих пунктах пропуску, будуть скеровуватися в найближчі пункти пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного сполучення для проходження визначених законодавством видів контролю.

На ділянці Східного регіонального управління державний кордон можна буде перетнути в наступних пунктах пропуску: Донецький прикордонний загін (Новоазовськ, Успенка, Маринівка), Луганський прикордонний загін (Должанський, Червонопартизанськ, Ізварине, Просяне, Новобіла, Танюшівка, Дьоміно-Олександрівка,Красна Талівка, Мілове), Харківський прикордонний загін (Піски, Чугунівка, Плетинівка, готівка),