У США республіканці пропонують відкрити держустанови, демократи - проти

23:49, 01 жовтня 2013
Політика
611 0

Республіканці в палаті представників конгресу США розробили план відкрити деякі федеральні установи, закриті через відсутність бюджетного компромісу з вівторка.

Конгрес США

За його даними, республіканці мають намір провести через палату кілька окремих законів про фінансування великих установ, таких як управління у справах ветеранів та управління національних парків. Також не виключається фінансування окремих значущих об'єктів. Через кризу закрився ряд музеїв і пам'ятників, наприклад, статуя Свободи в Нью-Йорку, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

На тему: Збитки від простою держустанов у США складатимуть $300 мільйонів щодня

У Білому домі заявили, що пропозиція республіканців "показує повну відсутність серйозності" опозиції в підході до фінансування уряду,

Нагадаємо, через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом (07.00 кск). Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter