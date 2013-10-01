У США республіканці пропонують відкрити держустанови, демократи - проти

За його даними, республіканці мають намір провести через палату кілька окремих законів про фінансування великих установ, таких як управління у справах ветеранів та управління національних парків. Також не виключається фінансування окремих значущих об'єктів. Через кризу закрився ряд музеїв і пам'ятників, наприклад, статуя Свободи в Нью-Йорку, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

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У Білому домі заявили, що пропозиція республіканців "показує повну відсутність серйозності" опозиції в підході до фінансування уряду,

Нагадаємо, через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом (07.00 кск). Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.