У США закриваються всі федеральні держустанови

Республіканці включали до законопроекту вимогу відкласти реалізацію реформи охорони здоров'я, для сенату ці формулювання виявилися неприйнятними. У новий фінансовий рік, який починається в США 1 жовтня, країна вступає без державного бюджету, який мали узгодити обидві палати конгресу, повідомляє РІА Новости.

Закриття держустанов зачепить приблизно мільйон держслужбовців, багато з яких будуть відправлені у неоплачувані відпустки з вівторка.