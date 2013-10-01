У США закриваються всі федеральні держустанови
07:16, 01 жовтня 2013Світ
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Фінансування федеральних держустанов у США припиняється, оскільки конгрес не зміг узгодити бюджетний закон до початку нового фінансового року
Сша залишились без бюджету / Фото : runyweb.com
Республіканці включали до законопроекту вимогу відкласти реалізацію реформи охорони здоров'я, для сенату ці формулювання виявилися неприйнятними. У новий фінансовий рік, який починається в США 1 жовтня, країна вступає без державного бюджету, який мали узгодити обидві палати конгресу, повідомляє РІА Новости.
Закриття держустанов зачепить приблизно мільйон держслужбовців, багато з яких будуть відправлені у неоплачувані відпустки з вівторка.
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