Підведення підсумків Міжнародного форуму «Ісламський призов на пострадянському просторі. Хізб ут-Тахрір : реалії та виклики»

Інформаційний офіс ісламської політичної партії Хізб ут- Тахрір в Україні за підтримки Центрального Інформаційного офісу партії (м. Бейрут, Ліван) планує провести Міжнародний форум під назвою « Ісламський призов на пострадянському просторі і Хізб ут-Тахрір : реалії та виклики», 7-8 Жовтень 2013р. у м.Сімферополь АР Крим.

Прес-конференція - підведення підсумків даного заходу, метою якого є - відкрито і публічно розповісти про себе та свою роботу , щоб розвінчати нав'язані суспільству міфи про нашу організацію. Ми є свідками присутності в інформаційному полі найсильнішого антиісламського фону і огульних звинувачень мусульман в серйозних злочинах. На тлі відсутності в суспільстві об'єктивної інформації про ісламські суспільно - політичні організації , з боку влади , політичних організацій та ЗМІ відбуваються спекуляції такими поняттями як «ісламський екстремізм» і «ісламський тероризм». Міжнародна ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір найчастіше виявляється в центрі подібних спекуляцій, що в підсумку призводить до жорстоких і абсолютно необгрунтованих репресій щодо її членів у ряді країн . У форумі візьмуть участь офіційні представники партії з різних країн. Також, на базі форуму пройде круглий стіл для правозахисників і експертів під назвою "Репресії щодо мусульман на пострадянському просторі - репресії за переконання, в рамках якого планується обговорити проблему масштабних утисків мусульман в країнах СНД.

Сайт-візитка форуму: http://forum2013.hizb.org.ua/

Прес-конференція на тему «Підведення підсумків Міжнародного форуму« Ісламський заклик на пострадянському просторі. Хізб ут-Тахрір : реалії та виклики» відбудеться 9 жовтня 2013 року в УНІАН (Київ , вул. Хрещатик, 4). Час початку: 11.30

Учасники прес -конференції: Осман Бахаш - глава Центрального Інформаційного офісу партії ( м. Бейрут , Ліван ) , Фазил Амза - голова Інформаційного офісу Хізб ут- Тахрір в Україні .