Посол Британії назвав питання Тимошенко "символічним"

Про це посол заявив в інтерв`ю сайту «Новини Донбасу», опублікованому сьогодні.

За словами Сміта, «для багатьох урядів у Європейському Союзі справа Тимошенко є важливою проблемою. Для багатьох урядів в ЄС, зокрема для уряду Великобританії, проблема Тимошенко це лише один елемент більш загальної проблеми — вибіркового правосуддя, яке впливає на життя багатьох людей в Україні. Є ще проблема незалежної судової системи».

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За словами посла, «коли міністри Євросоюзу вирішуватимуть питання про асоціацію з Україною, незалежність судів буде важливим питанням для них. У них є переконаність, що для реформування прокуратури, для забезпечення незалежності суддів необхідно створити нове законодавство. А інше питання - це застосування нових законів. Коли міністри ЄС вирішуватимуть питання про підписання Угоди (про асоціацію України з ЄС, підписання якої повинно відбутися в листопаді у Вільнюсі – УНІАН), вони не зможуть оцінити - наскільки ефективні нові закони в Україні, оскільки це питання майбутнього. Але важливе питання - наскільки ці міністри можуть бути впевнені, що є новий закон про функціонування прокуратури. Наскільки ми впевнені, що це насправді в майбутньому функціонуватиме або це лише зміна зовнішнього вигляду, а методи дії цих органів залишаться такими самими?! Зараз ніхто не зможе оцінювати - це питання довіри і упевненості. У цьому контексті для багатьох урядів ЄС питання Тимошенко - це символічне питання».