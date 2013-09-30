Посол ЄС наголошує на необхідності вирішити питання Тимошенко до саміту у Вільнюсі

Про це він сказав в ефірі «5 каналу» сьогодні ввечері.

На запитання, чи є перспектива підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у Вільнюсі в разі, якщо Тимошенко залишатиметься у в'язниці, Томбінський відповів: «Це оцінюватимуть на найвищому політичному рівні. Моє розуміння політичного життя, мій політичний досвід говорить про те, що завжди ліпше усунути проблеми, а не робити так, щоб вони залишалися аж до самісінького кінця. Було б ліпше сидіти за чистим столом у Вільнюсі. Поки що немає чистого столу».

За словами Томбінського, сторони поступово усувають певні проблеми, і всі, хто причетні до цього процесу, відчувають свою відповідальність.

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Відповідаючи на запитання, чи є механізми для того, щоб Тимошенко змогла отримати належну медичну допомогу за кордоном, Томбінський сказав, що це питання залишається в руках української влади. «Є декілька вже названих способів, але мені здається, що в такому чутливому питанні чим менше ми будемо говорити про це у громадських місцях, тим ліпше може бути», - зазначив він.

Як зауважив Томбінський, на Ялтинській конференції (10-та щорічна зустріч «Ялтинська європейська стратегія» (YES) – УНІАН) це питання також обговорювалося. «Мені здається, що всі вже усвідомили, що це питання має надзвичайну вагу. Я б не хотів вдаватися у деталі, тому що це питання суверенної країни, суверенного парламенту для того, щоб знайти і запропонувати інструменти, щоб вирішити це питання», - сказав він.