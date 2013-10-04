Фюле вважає неприйнятним тиск РФ на країни "Східного партнерства"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав у своєму виступі на 5-му Форумі громадянського суспільства ініціативи «Східне партнерство».

Фюле зазначив, що партнери ЄС повинні мати можливість самі приймати рішення і встановлювати свої відносини із сусідами.

«Будь-який тиск, хоч би яким він був, не повинен впливати на рішення країни підписати Угоду про асоціацію», - сказав Фюле.

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«Поняття про солідарність - не пустий звук для нас, ми б не хотіли, щоб хтось ставав жертвою цього тиску», - зазначив Фюле.

Стосовно ситуації в Молдові, він висловив надію, що до кінця року, а можливо й раніше, ЄС підвищить квоти на експорт молдавського вина.

Він також зазначив, що «Східне партнерство» для ЄС - це політика, яка пов'язує не тільки сусідів Євросоюзу, «а й сусідів наших сусідів».

«Ми не підтримуємо так званих «ігор», які можуть виникати і які не приведуть до жодних позитивних результатів», - сказав єврокомісар.

Фюле вкотре наголосив, що ініціативи щодо створення зон вільної торгівлі з ЄС і з країнами СНД не суперечать одна одній.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія здійснює тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Крім того, на початку вересня російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін попередив Молдову, що підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом під час саміту «Східного партнерства» в листопаді ускладнить відносини з Росією. Зокрема, за словами Рогозіна, виникнуть проблеми в торгівлі, вільному пересуванні робочої сили з Молдови, в пошуку статусу для самопроголошеної Придністровської республіки. 11 вересня Росія заборонила ввезення молдавського вина на свою територію.