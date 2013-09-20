Фюле проти спекуляцій на впливі справи Тимошенко на Асоціацію з ЄС

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, прокоментувавши питання про висловлювання із приводу можливості підписання угоди про асоціацію через невирішену ситуацію навколо Тимошенко, пише Українська правда.

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"Я б не звертав так дуже (увагу) на певні міркування. Хтось там думає, міркує... Не варто витрачати час на розгляд ось таких спекулятивних висловлювань. Настав час зосередитися на тих питаннях, які залишилися незакритими...", - сказав Фюле.

З його слів, ЄС готовий оцінити те, що Україна змогла зробити з необхідних зобов'язань.

Він упевнений, що влада України й опозиція готові виконати всі критерії, і, на його думку, всі міркування про підписання угоди краще залишити на потім, коли для цього буде підходящий час.

"Я можу погодитися з паном президентом (Віктором Януковичем), що недавно ми бачили істотний прогрес, і ми всі на певній дорозі. Я бачу низку виконаних критеріїв з тих одинадцяти... Але залишаються ще не закритими питання, і деякі законопроекти повинні надійти у Верховну Раду й пройти хоча б перше читання...", - сказав Фюле.

Зокрема, він нагадав, що важливе значення для прийняття всіма країнами-членами ЄС рішення про підписання угоди має звіт моніторингової місії ЄС - колишнього президента Європейського парламенту Пета Кокса й колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського.

Як відомо, Фюле впевнений у вирішенні питання Тимошенко з урахуванням її інтересів.