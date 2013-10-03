Фюле високо оцінив роботу українського параламенту у питанні євроінтеграції

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», вони заявили про важливість кількох наступних тижнів для вчасного виконання критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом в листопаді.

Сторони обговорили перспективи європейської інтеграції України та питання, пов`язані із підписанням Угоди про асоціацію під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

«Ми підтримуємо підписання угоди, але лише за умови виконання критеріїв Ради ЄС», - наголосив Фюле, відкинувши «можливість послаблення або зменшення критеріїв».

Він високо оцінив роботу парламенту України у цьому напрямку та обговорив з Немирєю питання, які ще необхідно розглянути Верховній Раді, зокрема, закон про прокуратуру.

На тему: Посол США обіцяє, що Вашингтон продовжить тиск для звільнення Тимошенко

Окремо сторони наголосили на важливості рішучих дій та досягнення відчутного прогресу у питанні вирішення проблеми політично-мотивованих вироків, в першу чергу справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Немиря і Фюле погодилися з важливістю кількох наступних тижнів для вчасного виконання критеріїв та наголосили на важливості місії Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Александром Кваснєвським у цьому зв`язку.

Крім того, Фюле висловив підтримку Тимошенко та передав їй слова вдячності за її конструктивне звернення до 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі ”Україна та світ в епоху змін: фактори успіху”, яке високо оцінили учасники.

2-3 жовтня Немиря бере участь у слуханнях у Європарламенті «Міграція та мобільність в рамках «Східного партнерства».