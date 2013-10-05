Герман: Лікування Тимошенко не в компетенції президента

«Це не в компетенції президента України, це в компетенції юридичного поля, я би сказала», – заявила Герман в коментарі Радіо Свобода.

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«Якщо Юлія Володимирівна написала заяву на ім’я президента таке звернення лікуватися за кордоном, то це дає президентові підстави звертатися до парламенту з тим, щоб у парламенті були розглянуті відповідні закони, щоб створити законодавче поле, яке б давало можливість для такого кроку», – додала депутат.

Нагадаємо, сьогодні захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву, в якій вона приймає пропозицію представників місії Європарламенту Пета Кокса та Олександра Кваснєвського лікуватися у Німеччині. Крім того, за словами Власенка, Кокс і Кваснєвський також передали Віктору Януковичу прохання про помилування Тимошенко.